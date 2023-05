Sequestrata dalla Guardia di Finanza piantagione di Marijuana a Bagheria

Azione contro il traffico di droga: sequestrata piantagione di marijuana e stupefacenti a Bagheria.

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno portato avanti un’operazione di controllo economico del territorio che ha condotto al sequestro di una piantagione di marijuana e di una quantità di marijuana già essiccata. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un rustico situato in contrada Porcara di Bagheria.

I militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, in collaborazione con l’unità cinofila della Compagnia di Punta Raisi, sono intervenuti in seguito a segnalazioni di movimenti sospetti nei pressi del rustico. Sul posto hanno identificato due individui impegnati nella coltivazione di piante di marijuana che avevano superato il metro di altezza. La piantagione è stata trovata in una serra, all’interno di un capannone attrezzato con generatori di corrente per un sistema di areazione e umidificazione, nonché un sistema di illuminazione artificiale composto da 19 lampade ad incandescenza. Le condizioni climatiche create garantivano una rapida crescita e una fioritura abbondante delle piante illegali.

Durante le perquisizioni, sono state rinvenute anche circa 1 kg di inflorescenze di marijuana già essiccate, pronte per essere distribuite sul mercato degli stupefacenti.

Le Fiamme Gialle hanno quindi proceduto al sequestro di 100 piante di marijuana e circa 1 kg di sostanza stupefacente. Due individui sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, accusati di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il sistema di allaccio abusivo dei contatori elettrici era sofisticato. Pertanto, il proprietario del terreno è stato denunciato a piede libero per furto aggravato di energia elettrica.

Questa operazione testimonia l’incessante e diffusa attività svolta dalla Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Palermo, una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali locali.

