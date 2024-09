Cisterna in panne blocca traffico in autostrada tra Patti e Brolo

Un tratto autostradale tra gli svincoli di Patti e Brolo è stato temporaneamente chiuso al traffico sembrerebbe a causa di un guasto meccanico a una cisterna. L’incidente si è verificato all’interno della corsia di scambio già predisposta in quel punto per la gestione del traffico. Secondo quanto riferito, il veicolo ha subito un malfunzionamento che ha reso necessario l’intervento immediato per evitare ulteriori complicazioni alla circolazione.

L’autorità autostradale ha prontamente attivato le misure di sicurezza e ha disposto la chiusura del tratto interessato per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo