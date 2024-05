Cisl Messina ribadisce l’importanza della Cardiochirurgia di Taormina

Il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, oggetto di una richiesta di deroga al decreto Balduzzi da parte della Regione Siciliana, ha ricevuto un plauso da parte del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. Quest’ultimo ha sottolineato l’importanza nazionale di tale eccellenza medica, esprimendo fiducia nel mantenimento dell’impegno da parte del Ministero della Salute.

“Apprendiamo con grande soddisfazione la decisione della Regione Siciliana di formalizzare al Ministero della Salute la richiesta di deroga al decreto Balduzzi per consentire la permanenza, a Taormina, del Centro di Cardiochirurgia pediatrica”, ha dichiarato Alibrandi.

Il segretario generale ha enfatizzato il carattere nazionale dell’eccellenza rappresentata dal centro, sottolineando la sua importanza non solo per la Sicilia ma per l’intero Paese e oltreconfine. Ha inoltre espresso fiducia nell’acquisizione della richiesta da parte del Ministero, auspicando la continuità delle attività del centro e la salvaguardia dei posti di lavoro ad esso legati.

Alibrandi ha evidenziato l’importanza della presenza del centro nella zona, sottolineando il supporto fondamentale che offre ai bambini provenienti non solo dalla Sicilia ma da tutta Italia e dall’estero. Ha richiamato l’attenzione sul ruolo cruciale della struttura ospedaliera nel territorio.

“Siamo fiduciosi che il Ministero tenga fede agli impegni presi e tuteli questa importante risorsa medica”, ha concluso il segretario generale.

