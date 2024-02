Potenziamento Policlinico, 16 posti letto in terapia intensiva

La struttura ospedaliera dell’AOU “G. Martino” di Messina ha recentemente raggiunto un significativo traguardo nel suo programma di potenziamento dell’area dell’emergenza urgenza. In un evento ufficiale tenutosi oggi, è stata inaugurata la nuova area di Terapia Intensiva dell’azienda ospedaliera, situata nel padiglione C e dotata di 16 posti letto. Questo reparto, parte integrante del piano di interventi dell’ex Soggetto Attuatore e volto al potenziamento della rete ospedaliera siciliana, rappresenta una nuova risorsa fondamentale per la gestione dei pazienti critici.

Il Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nuovo manager dell’AOU, ha commentato l’importanza di questo passo avanti, affermando: “Una consegna molto attesa che ci permette di cominciare ad avviare un programma progressivo di riaperture, definendo meglio il percorso del paziente che necessita di cure intensive”. Questo miglioramento strutturale contribuirà quindi a ottimizzare l’assistenza ai pazienti più gravi, garantendo loro una gestione adeguata e tempestiva.

La Prof.ssa Giovanna Spatari, Rettrice dell’AOU, ha sottolineato l’importanza del potenziamento dell’intera area dell’emergenza urgenza, evidenziando che il completamento del Pronto Soccorso Generale è una priorità su cui l’attenzione è stata concentrata. Ha inoltre commentato che la consegna dei posti letto in Terapia Intensiva rappresenta un’opportunità significativa per pianificare in modo più efficiente tutte le attività connesse alla gestione dei pazienti critici.

