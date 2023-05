Operazione “Stazioni Sicure” in Sicilia: i risultati della Polfer

Sicilia: Successi dell’operazione “Stazioni Sicure” – Controlli intensivi e incremento della sicurezza ferroviaria.

Nella giornata del 24 maggio 2023, il Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia ha condotto la sesta giornata dell’anno dedicata all’operazione “Stazioni Sicure”, un’iniziativa nazionale organizzata dal Servizio Polizia Ferroviaria. Durante questa giornata, sono state effettuate varie attività di controllo e ispezione nei principali scali ferroviari della regione.

Complessivamente, sono state controllate 724 persone e ispezionati 141 bagagli. Per garantire un’azione efficace, 108 agenti della Polfer sono stati impiegati in 58 scali ferroviari. Gli agenti, dotati di metal detector e palmari, hanno avuto il supporto delle unità cinofile della Questura di Palermo e Catania. Inoltre, sono stati effettuati controlli straordinari su treni e in un deposito bagagli.

L’obiettivo principale di quest’operazione, coordinata dalla Sala Operativa della Polfer, è stato quello di aumentare il livello di sicurezza nell’ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.

