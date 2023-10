Incendio nella contrada Passo Lauro a Gioiosa Marea

Un incendio è scoppiato nella contrada di Passo Lauro, situata di fronte a Maddalena nel territorio del Comune di Gioiosa Marea. La difficoltà dell’intervento è accentuata dalla conformazione impervia del terreno, che rende complessa l’accessibilità da terra. Attualmente, per far fronte alla situazione, sono stati dispiegati due aeromobili Canadair.

Parallelamente all’intervento aereo, sono entrati in azione i Rangers di Gioiosa Marea, che si stanno coordinando per affrontare le operazioni necessarie.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente lo sviluppo dell’incendio e continuano a valutare le misure necessarie per proteggere la sicurezza delle persone e la salvaguardia del territorio. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori risorse potrebbero essere mobilitate per contenere e spegnere l’incendio.

