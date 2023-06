Sollecito per il risanamento: incendio nelle baracche vuote di Camaro

Consigliere comunale di Fratelli d’Italia solleva allarme per un incendio nelle baracche vuote di Camaro Sottomontagna a Messina. Chiede intervento immediato per il risanamento delle aree.

Un incendio nelle baracche vuote di Camaro Sottomontagna ha scatenato la paura ieri sera. Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, ha raccolto le lamentele dei residenti di via Giuseppe Orecchio, dove si trovano gli ultimi tuguri che, incredibilmente, sono stati dimenticati nell’ultimo appalto per lo sbaraccamento.

Gioveni ha allertato il sub Commissario al Risanamento, Marcello Scurria, ringraziandolo per aver inserito questa parte di baracche in un nuovo appalto per la demolizione, come dimostra la recinzione già presente nei giorni scorsi. L’episodio dell’incendio ha aumentato le preoccupazioni del consigliere, che sollecita interventi urgenti per lo sbaraccamento, poiché i residenti hanno vissuto un vero e proprio momento di terrore.

Gioveni si mostra fiducioso che il sub Commissario si attiverà al più presto per definire tutte le procedure tecniche e amministrative necessarie a risolvere questa brutta pagina di mancato risanamento. La situazione delle baracche vuote di Camaro richiede un’attenzione immediata e un intervento risolutivo per garantire la sicurezza dei residenti e porre fine a questa situazione trascurata.

