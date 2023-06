Concorso al Comune di Messina: selezionati i primi 500 candidati

Nuovi concorsi al Comune di Messina per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Pubblicato l’avviso per la prova preselettiva finalizzata all’assunzione di 100 funzionari tecnici. Numero elevato di domande rispetto ai posti disponibili. Prova telematica il 11 luglio.

Il Comune di Messina continua ad indire concorsi per l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Dopo i risultati delle prove preselettive per i posti di funzionario contabile e funzionario legale, è stato pubblicato un avviso per lo svolgimento della prova preselettiva finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 100 unità di personale nella categoria D, con il profilo professionale di funzionari tecnici.

Il numero di domande pervenute per questo concorso ammonta a 1.815, oltre il quintuplo dei posti disponibili. Di conseguenza, è stata necessaria l’organizzazione di prove preselettive telematiche. La data fissata per le prove è martedì 11 luglio, con due sessioni: alle 9.30 e alle 13. Prima della prova, ogni candidato riceverà via e-mail le istruzioni per verificare i requisiti tecnici. Durante la prova, non sarà consentito l’uso di manuali, testi normativi, appunti o supporti elettronici.

La società Selexi Srl si occuperà della gestione della prova telematica, che avrà una durata di 45 minuti e consisterà in un test a risposta multipla composto da 45 quesiti relativi alle materie indicate nel bando. Al termine della prova, ogni candidato dovrà rispondere a ulteriori quesiti di riserva in un tempo extra, proporzionale alla durata complessiva della prova.

La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti disponibili. Pertanto, i primi 500 candidati supereranno la prova, mentre circa 1.300 candidati non avranno accesso alla successiva fase di valutazione.

© Riproduzione riservata.