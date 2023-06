Il destino del Messina in sospeso: attesa per la decisione di Sciotto

Il futuro del Messina è in bilico mentre si attende la decisione di Sciotto. Tifosi, imprenditori e addetti ai lavori sperano nell’iscrizione dell’ultim’ora per evitare la catastrofe sportiva.

La domanda cruciale è: cosa deciderà Pietro Sciotto nelle prossime ore? Fabrizio Mannino e Manuele Ilari, imprenditori che hanno tentato invano di acquistare il Messina, sperano in un’iscrizione dell’ultim’ora per riaprire le trattative. Mentre gli addetti ai lavori cercano di districare una complicata situazione fatta di annunci, comunicati e documenti. I tifosi, che hanno perso la gioia della Serie C conquistata sul campo, temono di precipitare nel baratro sportivo come accaduto troppe volte.

Il tempo stringe per il Messina, poiché il fatidico 20 giugno è ormai arrivato. Entro martedì, sarà necessario presentare la tassa di iscrizione e la fideiussione bancaria alla Lega. La decisione spetta al presidente Pietro Sciotto, che ha tre opzioni. Potrebbe confermare il suo disimpegno e non iscrivere il Messina alla Serie C. Altrimenti, potrebbe iscrivere la squadra e continuare da solo, oppure cedere a un potenziale acquirente. Tuttavia, le trattative con Mannino e Ilari sono tutt’altro che avviate. Inoltre, il rapporto con la tifoseria è sempre più fratturato, nonostante la promozione di due anni fa.

Si vivono ore di attesa, bilanci ed ansia, soprattutto per i tifosi. Sul web e nei bar si trovano difensori e critici di Sciotto, mentre altri sono convinti che alla fine il presidente iscriverà la squadra, poiché la salvezza non avrebbe senso se il Messina non partecipasse alla Serie C tra poche settimane.

© Riproduzione riservata.