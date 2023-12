Teatro a Brolo: emozionante spettacolo sulle tematiche attuali

Gli alunni della Scuola Primaria di Brolo sono stati spettatori di un evento teatrale di rilievo intitolato “Un Miracolo d’Avvento”. L’opera, diretta con maestria da Pietro De Maria, si è focalizzata su tematiche sociali di attualità, quali solidarietà, pace, integrazione e speranza. Il cast, composto da talentuosi attori dell’Accademia Teatrale del Mita di Capo d’Orlando, ha incluso anche due giovani di Brolo, Nicol e Clarissa Letizia.

La presidente dell’Associazione Culturale Ricreativa Sociale “Confinserimento”, Laura Sapienza, ha sottolineato l’orgoglio dell’associazione nell’aver contribuito a questa lodevole iniziativa. L’evento non si è limitato a offrire intrattenimento, ma ha fornito un’esperienza teatrale che ha stimolato la riflessione e l’empatia.

La manifestazione è stata promossa e organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, sotto la coordinazione del dott. Cono Condipodero, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il dirigente scolastico dott. Giacomo Arena.

La narrazione dell’opera ha coinvolto gli scolari in un emozionante viaggio attraverso le vite di Clarissa e della sua nonna Anna, trasmettendo importanti valori come determinazione, inclusione e generosità. L’assessore Condipodero ha sottolineato l’importanza di questa rappresentazione teatrale nell’ambito dell’educazione giovanile, evidenziando la promozione di temi fondamentali come la lotta al bullismo, il sostegno alla pace e la tutela dell’ambiente.

