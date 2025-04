Con il coltello minaccia di morte l’ex compagna, arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. L’intervento è avvenuto nel quartiere Nesima, dove l’individuo si era presentato a mezzanotte davanti all’abitazione della donna, pretendendo di entrare. Dopo aver bussato con insistenza e pronunciato insulti, ha iniziato a colpire con calci la porta d’ingresso. La vittima, spaventata, ha contattato la Polizia che è giunta sul posto in pochi minuti.

Gli agenti delle volanti della Questura hanno trovato l’uomo ancora presente nello stabile, armato di un coltello da cucina con lama di dieci centimetri. L’arma è stata sequestrata. Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato allontanato e la donna assistita dai poliziotti.

La vittima ha riferito agli inquirenti che l’ex compagno aveva assunto atteggiamenti minacciosi da tempo, soprattutto da quando aveva iniziato a fare uso di crack. Ha raccontato anche un episodio in cui l’uomo era stato trovato con un coltello nascosto sotto un cuscino. La situazione aveva indotto la donna a sporgere denuncia.

Nonostante la separazione risalente a diversi anni fa, il 44enne non aveva accettato la fine della relazione, arrivando a sostare davanti alla porta di casa e a introdursi con forza nell’abitazione. Circa un mese prima dell’arresto, la donna lo aveva temporaneamente ospitato, appreso che l’uomo viveva in strada per difficoltà economiche. In quell’occasione, il comportamento aggressivo era ripreso, accompagnato anche da piccoli furti, che avevano portato a un nuovo allontanamento.

I fatti riferiti sono stati oggetto di denuncia formale. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida, restando valida la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

