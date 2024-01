Meteo, tempo instabile in Sicilia con possibili temporali

Sabato, la Sicilia sarà interessata da un’area di bassa pressione che porterà condizioni meteorologiche instabili su tutta la regione. Si prevedono deboli piogge in diverse zone.

Sul litorale tirrenico, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che intensificheranno nella serata, accompagnate da rovesci temporaleschi. Sul litorale ionico, al mattino si avranno cieli nuvolosi o coperti con piogge e rovesci temporaleschi, che si attenueranno nel pomeriggio. Nel litorale meridionale, la giornata sarà perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche temporaleschi. Nell’Appennino e nelle zone interne, ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, con intensificazione nel pomeriggio e possibili rovesci temporaleschi.

I venti moderati provenienti dai quadranti sud-occidentali si attenueranno, mentre la temperatura zero si attesterà intorno ai 2300 metri. Il mare sarà da quasi calmo a molto mosso nel Basso Tirreno, molto mosso nel Canale di Sicilia e da mosso ad agitato nel Mare di Sicilia.

Perturbazione invernale in arrivo per l’Epifania, con un avvio del 2024 caratterizzato da fasi soleggiate e annuvolamenti su alcune zone, in particolare sulla fascia tirrenica della Campania e dell’alta Calabria, dove potrebbero verificarsi modesti piovaschi sui rilievi. Nel weekend dell’Epifania, ci aspettiamo un cambiamento significativo nella circolazione atmosferica a scala mediterranea, con l’instaurarsi di una profonda circolazione ciclonica, portatrice di piogge e rovesci temporaleschi, soprattutto su Campania, Calabria tirrenica e ovest della Sicilia.

Successivamente, tra l’8 e il 10 gennaio, ci saranno correnti più fredde che giungeranno dal Nord Europa, determinando un sensibile calo delle temperature, rovesci intermittenti nelle regioni del basso Tirreno e possibili nevicate sull’Appennino meridionale, talvolta anche al di sotto dei 1000-1200 metri. – Fonte 3Bmeteo.

