Rinvio a giudizio per Sindoni: i dettagli dell’udienza a Patti

Il Tribunale di Patti ha deciso il rinvio a giudizio dell’ex sindaco Enzo Sindoni, coinvolto in un caso di bancarotta fraudolenta a Capo d’Orlando. Sindoni, imprenditore di professione, dovrà rispondere delle accuse legate a presunti dissesti finanziari per oltre 86 milioni di euro. Il processo inizierà il 3 aprile davanti al collegio giudicante. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato il coinvolgimento di Sindoni in pratiche illecite riguardanti la gestione di tre società, di cui è stato amministratore di fatto.

Le accuse si concentrano sulla presunta bancarotta fraudolenta delle società, tra cui l’Orlandina Basket, un tempo rinomata squadra di pallacanestro italiana, la Pubblisystem srl e il consorzio Upea (Unione Produttori Esportatori Agrumi), attivo nella commercializzazione di prodotti agrumicoli. Sindoni è stato anche il legale rappresentante di queste società.

Il Gup Eugenio Aliquò, dopo l’udienza preliminare, ha deciso il prosieguo del procedimento giudiziario contro Sindoni. L’ex sindaco si trova attualmente agli arresti domiciliari in seguito alla decisione della Suprema Corte di Cassazione di respingere il ricorso presentato contro la precedente ordinanza di custodia cautelare.

Le accuse, basate su dettagliate indagini finanziarie, pongono l’ex sindaco al centro di un intricato scenario legale. Il processo aprirà ulteriori riflessioni sul sistema giudiziario e sulla gestione finanziaria delle istituzioni locali.

© Riproduzione riservata.