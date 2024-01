La messinese Elisa la New Entry per la Sicilia ad “Affari Tuoi” su Rai 1

Nella recente puntata di “Affari Tuoi” trasmessa su Rai 1, è emersa una nuova concorrente proveniente dalla Sicilia. Elisa Ballisto, originaria di Santa Teresa di Riva, provincia di Messina, ha fatto la sua apparizione nel popolare programma televisivo condotto da Amadeus.

Durante il suo ingresso nel gioco, Elisa ha dichiarato: “Buonasera, sono Elisa, vengo da Santa Teresa di Riva, provincia di Messina”. Il suo pacco era identificato con il numero 1, suscitando curiosità tra gli spettatori.

Amadeus ha accolto la partecipante con entusiasmo, salutando l’intera comunità e lasciando intendere che il contenuto del pacco numero 1 sarebbe stato presto svelato.

Dopo la trasmissione, i social media sono stati invasi da messaggi di sostegno per Elisa, dimostrando il suo crescente seguito. Commenti come “Grande Eli sei l’orgoglio della Sicilia”, “Vai Eli sei simpaticissima” e “Complimenti Elisa” sono stati diffusi in rete.

