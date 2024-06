Atti osceni in un parco con bambini a Catania, arrestato 43enne

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno denunciato un uomo di 43 anni, residente a Catania, per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Il fatto è avvenuto durante un normale controllo di routine effettuato in piazze e parchi cittadini. In particolare, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre compiva atti osceni in pieno giorno all’interno del Parco Gioieni, un’area molto frequentata da famiglie e bambini.

Il Parco Gioieni, insieme ad altri giardini pubblici, è sottoposto a un costante monitoraggio per garantire l’ordine e la sicurezza dei frequentatori. Numerosi passanti hanno notato il comportamento dell’uomo e hanno allertato le forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti sul posto hanno bloccato il 43enne, che ha giustificato il suo comportamento definendolo una “fantasia erotica”.

Dopo essere stato portato presso gli uffici del Commissariato, l’uomo è stato formalmente denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Secondo il Codice penale, tale reato prevede una pena che può arrivare fino a quattro anni di reclusione.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” ha comunicato che continuerà a intensificare le attività di controllo nei parchi e giardini della zona nelle prossime settimane, al fine di prevenire ulteriori episodi simili e garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

