George Clooney in Sicilia: festa di compleanno a Marzamemi

George Clooney è in Sicilia per una festa di compleanno e una passeggiata a Marzamemi, suscitando l’euforia tra abitanti e turisti. I selfie con l’attore invadono i social.

George Clooney conquista i social: selfie e sorrisi in Sicilia.

George Clooney e Amal Ramzi Alamuddin sono stati i protagonisti indiscussi di una festa di compleanno epica in Sicilia. L’attore e regista di fama mondiale è arrivato ieri sera in una villa tra Noto e Rosolini, nella provincia di Siracusa, per festeggiare i 50 anni di Charlotte Tilbury, celebre make-up artist internazionale.

Oggi, Clooney e sua moglie hanno fatto una passeggiata a Marzamemi, una delle gemme turistiche del versante orientale dell’isola. Vestito con barba e occhiali da sole, l’affascinante attore ha fatto impazzire sia gli abitanti che i turisti, che hanno cercato di scattare selfie con lui e chiedergli autografi. I sorrisi di Clooney hanno conquistato tutti, e le foto condivise sui social hanno generato un vero e proprio boom.

L’arrivo di George Clooney ha portato anche altri volti noti a questa festa di compleanno di lusso. Cindy Crawford, iconica modella statunitense, Kate Moss, celebre supermodella britannica, e Naomi Campbell, famosa top model inglese, erano tra gli altri vip presenti all’evento. L’atmosfera era carica di glamour e fascino, con un mix di stelle internazionali che hanno reso la serata ancora più speciale.

George Clooney è senza dubbio uno dei personaggi più amati e acclamati dell’industria cinematografica, e la sua presenza in Sicilia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan locali.

L’attore ha dimostrato di essere molto vicino al suo pubblico, non tirandosi indietro di fronte alle richieste di selfie e autografi. La festa di compleanno di Charlotte Tilbury rimarrà un ricordo indelebile per tutti i presenti, testimoniando l’immensa popolarità di George Clooney e l’incredibile aura che lo circonda.

ph Taverna La Cialoma Marzamemi

