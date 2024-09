Ospedale Piemonte: chiude il Pronto Soccorso per lavori di adeguamento

L’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” ha annunciato la chiusura temporanea del servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte a partire dalle ore 00:00 del 13 settembre 2024 fino alle ore 00:00 del 22 settembre 2024. Tale sospensione si rende necessaria per l’esecuzione di lavori di manutenzione non procrastinabili, volti principalmente all’adeguamento degli impianti e delle strutture dell’ospedale. Gli interventi previsti mirano a migliorare gli standard di qualità, sia per il personale medico che per l’assistenza offerta ai pazienti.

Il processo di preparazione dei lavori ha visto la collaborazione delle Direzioni Strategiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) “G. Martino” e dell’ospedale Papardo. In particolare, si è lavorato alla definizione di un Piano Operativo Emergenziale che permetterà di garantire continuità assistenziale ai cittadini durante il periodo di chiusura, indirizzando i casi di emergenza verso altri Pronto Soccorso presenti sul territorio.

“Si tratta di interventi indispensabili per migliorare ulteriormente la qualità delle cure e dell’ambiente di lavoro”, ha dichiarato il Direttore Generale, Dott. Maurizio Lanza. La chiusura temporanea del Pronto Soccorso rientra, quindi, in una strategia più ampia volta a potenziare le capacità dell’ospedale di rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità, anche grazie alla stretta collaborazione con le altre strutture sanitarie locali.

