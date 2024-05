Ospedale Sant’Agata: nasce l’assemblea permanente “Cambiamo Rotta”

Un gruppo di cittadini di Sant’Agata di Militello ha recentemente fondato l’Assemblea Permanente “Cambiamo Rotta” per l’Ospedale e la Sanità Pubblica nei Nebrodi. Questo organismo ha l’obiettivo di mobilitare la popolazione e sensibilizzare le istituzioni per garantire il diritto alla salute, in particolare delle fasce più deboli della società. L’iniziativa nasce da un appello dei consiglieri comunali di minoranza di Sant’Agata durante una sessione del consiglio comunale tenutasi al Castello Gallego il 15 marzo. In quell’occasione, attraverso un confronto con la società civile, i sindacati e i politici, è emersa una situazione preoccupante riguardo al futuro dell’ospedale e dei servizi sanitari nella zona dei Nebrodi.

Negli ultimi anni, l’Ospedale di Sant’Agata di Militello è stato trascurato e depauperato, una condizione aggravata dall’indifferenza delle autorità locali e regionali. Si teme che la sanità pubblica possa essere sostituita da quella privata senza le necessarie garanzie, compromettendo il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana. L’Assemblea Permanente “Cambiamo Rotta” per l’Ospedale e la Sanità Pubblica nei Nebrodi è stata ideata per affrontare e risolvere queste criticità, promuovendo un cambiamento deciso e collettivo. L’iniziativa mira a supportare e dare voce a tutti i cittadini, assicurando che le esigenze e i diritti, soprattutto dei più vulnerabili, siano sempre rispettati. “Curarsi non può diventare un privilegio”, affermano i promotori dell’iniziativa.

Nei prossimi giorni, l’Assemblea istituirà un Osservatorio composto da esperti del settore, un Coordinamento che si suddividerà in aree di competenza con gruppi di lavoro e uno Sportello dedicato a evidenziare inefficienze e problematiche del sistema sanitario. Questi organi collaboreranno strettamente con i consiglieri comunali dei comuni del distretto sanitario dei Nebrodi, al fine di sensibilizzare le comunità locali e instaurare un dialogo costruttivo con l’ASP di Messina e la Regione Siciliana. L’obiettivo è di rafforzare la richiesta di un sistema sanitario pubblico efficace e accessibile nel territorio dei Nebrodi.

L’Assemblea fa appello a tutti i cittadini, sindacati, comitati e associazioni del comprensorio dei Nebrodi affinché si uniscano a questa iniziativa per un cambiamento deciso e condiviso. “È l’ultima possibilità di far sentire con forza la nostra voce”, sottolineano i membri dell’Assemblea, invitando tutti a partecipare attivamente per cambiare rotta.

