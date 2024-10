Approvata l’esenzione del pedaggio Patti-Brolo, unanime la mozione

di Massimo Natoli – Il consiglio comunale di Patti ha approvato all’unanimità la mozione per l’esenzione dal pedaggio autostradale a seguito dell’interruzione sulla tratta autostradale Patti-Brolo. Il primo firmatario della mozione è stato il consigliere Pasqualino La Macchia. Tuttavia, l’argomento riguardante i lavori sulla stessa tratta, proposto dal presidente del consiglio comunale Giacomo Prinzi, è stato ritirato. Tale questione era già stata discussa due giorni prima dal presidente e dal direttore generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas), Filippo Nasca e Franco Fazio.

Nel corso della seduta, non è stato affrontato il punto riguardante il fenomeno del randagismo, così come non è stata esaminata la richiesta di informazioni su un precedente finanziamento di 100 mila euro destinato al centro di Mulinello. La discussione di tali temi è stata rimandata per la mancanza del numero legale in aula. La seduta di ieri rappresenta il proseguimento dell’incontro interrotto due giorni fa, quando il numero legale non era stato raggiunto né in prima né in seconda convocazione.

Un’altra questione controversa, sebbene non inserita ufficialmente all’ordine del giorno, è stata quella relativa al progetto per la realizzazione di una nuova mensa presso la scuola elementare “Lombardo Radice”. L’opposizione ha richiesto più volte la trattazione del tema, ma questo non è avvenuto. Dal punto di vista procedurale, il progetto non necessitava obbligatoriamente di passare attraverso la commissione consiliare e avrebbe potuto essere inserito direttamente nell’ordine del giorno. La questione ha quindi assunto una rilevanza giuridica e politica, contribuendo ad accrescere le tensioni tra esecutivo, maggioranza e opposizione. – Immagine di repertorio.

