Auto si schianta contro le barriere in tangenziale a Messina

Una vettura, un’Alfa Romeo 147, ha perso il controllo in tangenziale, finendo contro le barriere vicino allo svincolo di Messina Centro in direzione Catania, presso una galleria. L’incidente, avvenuto intorno alle 23, ha causato la deviazione di trenta metri di guardrail. Il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza, trasportando il ferito in ospedale dopo le prime cure.

La Polizia Stradale è arrivata per effettuare i rilievi e capire la dinamica precisa dell’accaduto. Al momento, non sembra che altri veicoli siano stati coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione del veicolo danneggiato, garantendo la sicurezza del tratto stradale.

© Riproduzione riservata.