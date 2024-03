La Regione Siciliana stabilizza 992 lavoratori ex Pip a Palermo

La Regione Siciliana avvia la procedura di assunzione di 992 lavoratori provenienti dal bacino ex Pip “Emergenza Palermo”, segnando il culmine di un percorso avviato nel luglio precedente. Il finanziamento triennale di 22,5 milioni di euro, concesso per il periodo 2024-2026, ha aperto la strada all’autorizzazione della Sas per l’avvio delle selezioni.

La distribuzione delle assunzioni prevede l’inserimento di 502 individui nella categoria A e 490 nella categoria B, scelti tramite una selezione effettuata dai servizi per l’Impiego della Regione in conformità con la normativa regionale del 2014. Questo passo, seppur significativo, non conclude il percorso di stabilizzazione degli ex Pip, con ulteriori interventi previsti per garantire un futuro professionale a tutti i lavoratori coinvolti.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, sottolinea l’impegno nell’affrontare il precariato storico, garantendo stabilità economica e serenità alle famiglie dei dipendenti coinvolti. La Sas, per sua parte, applicherà il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, sottolineando l’importanza di tale iniziativa nel contrastare la precarietà nel mercato del lavoro.

Mauro Pantò, presidente di Sas, evidenzia il significato di questa iniziativa nel contesto della lotta al precariato lavorativo che affligge la regione da decenni. Ringrazia il presidente Schifani e gli assessori Falcone e Albano per il loro contributo, sottolineando il ruolo cruciale degli uffici Sas nell’attuazione di questo importante passo avanti.

