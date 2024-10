Aggressioni al personale sanitario, Sirna sporge denuncia alla Procura

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, dott. Gaetano Sirna, ha formalizzato delle denunce presso la Procura della Repubblica di Catania contro gli autori delle aggressioni ai danni del personale sanitario. Gli episodi, avvenuti nelle scorse settimane al Pronto Soccorso del San Marco, includono aggressioni verbali e fisiche contro il personale impegnato nelle loro attività assistenziali. L’ultimo incidente risale alla serata del 16 ottobre, quando un’aggressione ha colpito il personale sanitario durante il servizio.

Queste denunce si inseriscono nel contesto della politica di “tolleranza zero” promossa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria contro la violenza verso i suoi dipendenti. Tale politica mira a creare un ambiente di lavoro più sicuro, garantendo ai lavoratori il supporto necessario e incoraggiandoli a segnalare prontamente qualsiasi atto di aggressione subito.

“Non possiamo più consentire che i nostri operatori sanitari vengano insultati e malmenati nelle nostre strutture mentre svolgono il proprio lavoro e applicheremo tutte le misure necessarie a loro tutela” ha dichiarato il direttore Sirna. Ha inoltre sottolineato che “il fenomeno delle aggressioni è in costante crescita e bisogna porvi fine”, facendo riferimento ai dati raccolti dal gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio di tali episodi, operativo da circa due anni.

Il dott. Sirna ha ricordato che le iniziative a tutela del personale non si limitano alle denunce. Tra queste, anche la condanna avvenuta lo scorso marzo di un individuo che aveva minacciato e aggredito due operatori sanitari. Sono inoltre in programma ulteriori interventi preventivi, tra cui giornate formative aggiuntive rispetto a quelle già svolte durante l’anno, volte a rafforzare le competenze del personale nella gestione delle situazioni di crisi. Queste misure intendono garantire una risposta più pronta ed efficace in caso di nuovi episodi di violenza, confermando l’impegno dell’Azienda nel proteggere i propri lavoratori.

