Nebrodi Real Estate: progetto innovativo per gli immobili inutilizzati

Il sindaco di Capri Leone, on. Bernardette Grasso, illustra un innovativo approccio per valorizzare gli immobili comunali inutilizzati. Il progetto Nebrodi Real Estate, concepito in collaborazione con altri nove enti locali, mira a promuovere il patrimonio edilizio-abitativo siciliano, affrontando criticità legate alla sicurezza e alla gestione.

Il progetto, presentato in anteprima all’evento A Place in the Sun in Inghilterra dal 3 al 5 Maggio prossimo, punta a intercettare la domanda estera e promuovere l’investimento nel territorio siciliano. Grasso sottolinea l’importanza di questa iniziativa come strumento per ottimizzare il patrimonio immobiliare, generando benefici economici, turistici e architettonici.

Il sindaco, inoltre, auspica che questo modello possa essere replicato anche in altre province siciliane e si impegna a promuovere azioni legislative per sostenere l’iniziativa.

Una conferenza stampa seguirà l’evento di Londra, per diffondere ulteriormente i risultati e coinvolgere un pubblico più ampio. Per ulteriori informazioni sul progetto, è disponibile una sezione dedicata sul sito ufficiale dell’evento londinese e sul portale del progetto di Ospitalità.

