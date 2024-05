Assenteisti all’ARS, il provvedimento del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di presidenza dell’Assemblea siciliana ha varato un provvedimento, entrato in vigore ieri, riguardante le assenze dei deputati durante le votazioni parlamentari. Coloro che saranno assenti saranno soggetti a una sanzione pecuniaria di 180 euro e potranno richiedere soltanto un congedo al mese anziché due.

Anche le assenze durante le commissioni saranno passibili di sanzioni. Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha commentato l’entrata in vigore del provvedimento: “Ho voluto fortemente che questo provvedimento entrasse in vigore proprio nella giornata del Primo maggio, come segno di rispetto verso i lavoratori siciliani che spesso svolgono le loro mansioni in condizioni difficili”.

Galvagno ha sottolineato il dovere degli esponenti delle istituzioni e dei legislatori di rendere conto ai cittadini e di presenziare in aula per l’approvazione di leggi utili alla collettività.

Ha inoltre ricordato che la decisione di introdurre le sanzioni per gli assenti è stata votata all’unanimità nel Consiglio di presidenza, sottolineando la volontà trasversale delle forze politiche all’Ars di intraprendere un’azione di rigore.

Il provvedimento è stato accolto come un segnale positivo e concreto in una giornata significativa per la Sicilia.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo