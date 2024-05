Multe severe per abbandono rifiuti in strada a Palermo

A Palermo, l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare le misure contro l’abbandono irregolare dei rifiuti, inasprendo significativamente le sanzioni previste. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che mira a rendere effettiva una norma nazionale volta a contrastare la cattiva gestione dei rifiuti urbani. La proposta è stata avanzata dall’assessore all’Ambiente, Pietro Alongi, che ha evidenziato la “critica situazione per la gestione dei rifiuti” in città, sottolineando la necessità di “massimizzare la raccolta differenziata e minimizzare lo smaltimento in discarica”.

L’ordinanza stabilisce che tutte le Forze dell’Ordine, non solo i Vigili Urbani, devono intensificare i controlli per garantire il rispetto delle nuove disposizioni. In particolare, conferire i rifiuti nei cassonetti fuori dagli orari consentiti, ossia tra le 18 e le 22, o nei giorni festivi, comporterà sanzioni da 25 a 500 euro. Tuttavia, chi abbandonerà rifiuti per strada rischia ora multe molto più elevate, da 1.000 a 10.000 euro, importo che raddoppia se i rifiuti sono pericolosi. La normativa prevede inoltre l’arresto e il sequestro del mezzo per i titolari di imprese che abbandonano rifiuti.

Nel corso dell’ultimo anno, la Rap, l’azienda responsabile della raccolta rifiuti a Palermo, ha recuperato circa 130 mila rifiuti ingombranti abbandonati sulle strade, nonostante la presenza di sette centri comunali di raccolta.

L’assessore Alongi ha dichiarato: “Ognuno deve fare la sua parte. La Rap deve svolgere il suo servizio di igiene ambientale. Ma anche i cittadini devono rispettare le norme”.

Ha aggiunto che con questa ordinanza viene applicata la legge nazionale che inasprisce le pene, prestando particolare attenzione all’abbandono dei rifiuti provenienti da fuori città.

