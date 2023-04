Italiani sempre più connessi, cresce la banda ultra larga anche in Sicilia

Gli italiani sono sempre più connessi alla rete internet e crescono le opportunità di utilizzo dei servizi digitali un po’ in tutte le fasce sociali: è quanto emerge dall’ultima ricerca Istat riguardo all’uso della tecnologia da parte degli italiani, che pur rilevando differenze geografiche e generazionali parla di una nazione in pieno sviluppo da questo punto di vista.

Aumenta la percentuale di utenti connessi, anziani ancora indietro

Come ogni anno, l’Istat ha analizzato le abitudini degli italiani in fatto di uso degli strumenti digitali, presentando un quadro che tra luci e ombre ci fa pensare a una nazione in continua evoluzione, sia dal punto di vista delle tecnologie disponibili che in termini culturali. L’uso di internet è infatti sempre più diffuso e coinvolge, nonostante qualche differenza, tutte le classi sociali e fasce demografiche. Secondo lo studio, dal 2020 al 2022 si è registrato in particolare un incremento del 7% della popolazione connessa alla rete, per un valore che oggi raggiunge il 77,5%: scisso in termini anagrafici, il dato evidenzia come a fronte di un 90% di cittadini fino a 54 anni che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi, nella fascia 65-74 la percentuale scende al 57,2% crollando al 20,9% per quanto riguarda gli over 75.

Meno marcate le differenze tra uomini e donne, con i primi che raggiungono l’80,4% contro il 74,7% dell’altra parte, mentre per ciò che riguarda il gap geografico sembra purtroppo ancora insistere qualche differenza tra il nord e il sud. Se le regioni settentrionali, infatti, superano tranquillamente il 77% di cittadini connessi con punte anche superiori all’80%, il meridione si ferma su valori decisamente più bassi, intorno al 74% nei casi migliori e con picchi negativi inferiori al 70%, come nel caso della Calabria ferma al 67,2%. Dati poco soddisfacenti da questo punto di vista anche per la Sicilia, che con il 72,1% si attesta come una delle regioni in cui internet viene utilizzato di meno.

Come viene utilizzato internet dagli italiani

La diffusione della banda larga e di servizi sempre più efficienti spinge anno dopo anno gli italiani a preferire il web per gran parte delle proprie attività quotidiane. A essere particolarmente apprezzate sono le opzioni che permettono di comunicare con amici, familiari e colleghi di lavoro in maniera sempre più rapida e comoda, tant’è che circa il 70% dei nostri connazionali utilizza regolarmente le app di messaggistica istantanea e quasi il 60% effettua chiamate via web. Molto usata (59,2%) anche la posta elettronica, così come i social network (45,1%), visti sia come uno strumento di comunicazione e condivisione che come un modo per informarsi sugli argomenti di proprio interesse.

Un altro settore molto vivace risulta essere quello dell’intrattenimento online, con le piattaforme di streaming audio e video in continua crescita: YouTube, per esempio, tocca il 55,3% di connessioni mentre i servizi per l’ascolto di musica come Spotify il 45,6%. Crescono al contempo le società di gaming online che permettono di accedere ai principali svaghi delle sale in versione digitale, con tanto di opzioni live multiplayer, così come a contenuti di approfondimento per orientarsi all’interno dei vari passatempi.

In netta crescita, infine, l’e-commerce, che soprattutto nelle regioni del sud (tra le quali proprio la Sicilia) fa segnare i maggiori tassi di sviluppo, anche per via del ritardo rispetto ai territori del nord Italia (in cui il mercato è già in una fase di maturità) nell’avvicinarsi allo shopping online. Nel 2022, la percentuale di popolazione che ha effettuato acquisti online è salita al 48,2%, con una maggiore propensione da parte dei giovani, che tra i 20 e i 24 anni superano il 75%.

Come procedono i lavori per la banda ultra larga in Sicilia

A rallentare la diffusione di internet in Sicilia e nel sud Italia è stato in questi anni anche il gap infrastrutturale, che ha reso più difficile l’accesso alla rete veloce in molte zone del meridione. Proprio per ovviare a questo problema, si sta investendo fortemente sulla banda ultra larga, fibra e wireless, con l’obiettivo di portare le connessioni veloci in ogni parte del Paese.

Secondo quanto riportato nel “Rapporto annuale sullo stato dell’Agenda Digitale in Italia” pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2021, la Sicilia ha raggiunto in quell’anno un tasso di copertura della banda larga fissa pari al 56,3%, mentre il tasso di copertura della banda ultralarga (che include la fibra ottica) era ancora fermo al 16,4%. In realtà il 2022 ha visto procedere molti cantieri e, come evidenziato anche sul portale dedicato proprio alla banda ultralarga, le zone in cui gli interventi risultano terminati o in collaudo sono aumentate a vista d’occhio, coprendo una buona parte del territorio siciliano. Ciò fa ben sperare per un riallineamento dei dati regionali rispetto a quelli nazionali, un risultato che permetterebbe alla Sicilia di recuperare anche in termini di competitività e innovazione.

