Gioiosa Marea, il cartellone delle manifestazioni estive 2023 – VIDEO

Gioiosa Marea e San Giorgio si preparano ad una estate con una vasta gamma di iniziative, tra spettacoli teatrali, musicali, fuochi d’artificio e manifestazioni folkloristiche.

Il programma, con eventi culturali e sportivi, promette una piacevole esperienza per tutti i partecipanti. L’estate gioiosana si presenta come una festa, con un cartellone di iniziative culturali e spettacoli per intrattenere turisti e residenti. Sin dal maggio in festa, sono state messe in scena numerose iniziative, con particolare attenzione alle Contrade, ma adesso tutti i dettagli degli eventi previsti per luglio e agosto nel servizio.

« IL PROGRAMMA »

