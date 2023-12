Venite a Gioiosa Marea per scoprire lo spirito del Natale!

Il comune di Gioiosa Marea, in vista del Natale 2023, ha preparato un calendario di eventi e iniziative per i residenti e i visitatori. L’atmosfera festiva sarà protagonista con una varietà di attività per tutte le età e i gusti.

Tra le proposte in programma, spicca l’offerta musicale, con concerti e performance live che allieteranno le serate natalizie. Il cabaret sarà un’altra attrattiva da non perdere, con spettacoli comici che promettono risate a non finire.

Gli amanti dello sport avranno l’opportunità di partecipare a eventi competitivi e dimostrazioni, mentre gli appassionati di cibo potranno deliziarsi con degustazioni di prelibatezze locali.

Ma il vero cuore dell’iniziativa è dedicato ai più piccoli, con una serie di eventi pensati appositamente per loro. Babbo Natale farà visita a Gioiosa Marea, portando gioia e regali, e ci saranno numerose attività per intrattenere i bambini e farli immergere nello spirito natalizio.

Gioiosa Marea si prepara a vivere un Natale all’insegna del divertimento e della condivisione. Questa serie di eventi offre l’opportunità ideale per riunirsi in famiglia o con gli amici e godere appieno dell’atmosfera natalizia.

« LEGGI IL CARTELLONE »

© Riproduzione riservata.