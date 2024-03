Ruba Gratta e Vinci in un bar, arrestato 38enne a Catania

Durante i controlli notturni del territorio, la Sala Operativa della Questura di Catania ha ricevuto una segnalazione da un dipendente di un bar presso un’area di servizio sull’asse dei servizi riguardante il furto di diversi gratta e vinci e di una somma di 20 euro. L’identikit del sospettato è stato fornito con precisione.

“Approfittando di un momento di distrazione del dipendente, l’uomo ha rubato i gratta e vinci e si è allontanato rapidamente a bordo di un’auto”, riferiscono le autorità. La scena è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza.

Le volanti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico sono intervenute sul posto e hanno individuato il sospetto in via Fontanarossa. L’uomo è stato fermato e perquisito, risultando positiva la ricerca. Gli agenti hanno recuperato 15 gratta e vinci del valore di 20 euro precedentemente rubati.

All’interno dell’auto sono stati trovati tre telefoni cellulari e un coltello multiuso, di cui il sospetto non ha saputo dare spiegazioni plausibili.

Dopo le procedure di rito, il 38enne catanese pregiudicato è stato arrestato per furto aggravato e denunciato in stato di libertà per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Il Pubblico Ministero è stato informato dell’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo