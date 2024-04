Tre arresti e sequestro di 1,4 kg di marijuana a Messina

La Polizia di Stato di Messina ha portato a termine un’operazione di rilievo nel contrasto al traffico di stupefacenti, culminata con l’arresto di tre individui e il sequestro di circa 1,4 kg di marijuana. L’intervento, coordinato dal Questore di Messina, Annino Gargano, si inserisce in una strategia volta a contrastare soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani.

In due distinti interventi, gli agenti hanno arrestato due cittadini messinesi e un individuo straniero, colti in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di marijuana. La sostanza sequestrata, quantificabile in quasi un chilo e mezzo, avrebbe potuto generare oltre 5000 dosi singole sul mercato illegale, generando profitti significativi.

Le indagini condotte dalle Volanti avevano già evidenziato un sospetto movimento di consumatori di droga vicino alle abitazioni dei tre arrestati, suggerendo un possibile coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.

Durante le perquisizioni, condotte con l’ausilio di unità cinofile antidroga, sono stati scoperti diversi quantitativi di marijuana. In particolare, il primo arrestato è stato trovato in possesso di circa 400 grammi di droga, nascosti in un vaso sul balcone della sua camera da letto, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi e denaro presumibilmente provento delle vendite illecite già effettuate.

Il secondo individuo aveva quasi 800 grammi di marijuana, già suddivisi in buste e nascosti in un armadietto sulla veranda della sua abitazione.

Il terzo arrestato, invece, aveva tentato di occultare circa 200 grammi di stupefacente nel controsoffitto della sua camera da letto, ma è stato scoperto grazie all’intervento del cane antidroga.

