Grave incidente a Messina: muore motociclista a soli 35 anni

Nella notte, un tragico incidente ha portato alla perdita della vita di Emilio Maffei, un 35enne originario di Messina. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte in via Palmara, e le prime indagini suggeriscono che si tratti di un incidente autonomo.

Maffei si trovava alla guida della sua Aprilia 750 quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del veicolo, precipitando violentemente sull’asfalto. Gli operatori del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo, al loro arrivo, l’uomo era già senza vita.

La Polizia Municipale ha inviato gli agenti della sezione infortunistica per condurre i rilievi necessari sul luogo dell’incidente. La salma di Emilio Maffei è stata successivamente trasferita all’obitorio dell’ospedale Papardo, dove sarà a disposizione delle autorità giudiziarie per ulteriori indagini. La moto di Maffei è stata posta sotto sequestro nell’ambito delle indagini in corso.

