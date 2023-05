La scuderia RO Racing trionfa alla Targa Florio auto storiche

La scuderia RO Racing ha ottenuto importanti successi durante la Targa Florio storica, la gara su strada più antica del mondo, valida per il Campionato italiano assoluto rally, il Campionato italiano rally auto storiche e la Coppa rally di ottava zona. Nella gara riservata alle auto storiche, la coppia formata da Natale Mannino e Lillo Messineo ha trionfato a bordo della loro Porsche 911 Carrera, confermandosi leader sia nella classifica di Campionato italiano sia nel Terzo Raggruppamento.

Ma non è stata l’unica vittoria per la scuderia RO racing: nella gara valida per la Coppa rally di zona, Agostino Craparo e Giovanni Lo Verme hanno condotto la loro Mitsubishi Lancer Evo IX al terzo posto della classifica generale, contribuendo alla vittoria della scuderia nella classifica riservata alle scuderie. Antonio Damiani e Giuseppe Livecchi, invece, si sono imposti nella classe Rally4 e hanno concluso al quinto posto della classifica generale, mentre Antonio e Mattia Provenza hanno portato la loro Skoda Fabia R5 al sesto posto della classifica generale.

In altre gare automobilistiche, la Peugeot 205 Gti condotta da Pierpaolo Caputo ha ottenuto la vittoria di classe e la quinta posizione nella classifica generale nel Trofeo Italia Storico al circuito di Magione, in Umbria. Al Time Attack Sicilia all’autodromo della Valle dei Templi, Salvatore Montalto ha portato la sua Fiat 500 Abarth al secondo posto della classe Open Tj.

Complessivamente, sono stati ottenuti ottimi risultati dai rappresentanti della scuderia RO racing, dimostrando l’impegno e la professionalità di tutti i membri della squadra.

