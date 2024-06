Convegno catechistico: 800 partecipanti da tutta la Sicilia

Oltre 800 catechisti provenienti da tutta la Sicilia si sono riuniti a Caltanissetta per il Raduno regionale dei Catechisti, organizzato dall’Ufficio regionale per la Catechesi della Conferenza episcopale siciliana. L’evento, parte integrante del convegno di catechesi tenutosi il 21 e 22 giugno, aveva come titolo “Ascolto, comunicazione e linguaggi: Evangelizzare nel contesto siciliano”.

La prima giornata del convegno è stata dedicata alla condivisione e al confronto con sacerdoti delle diverse diocesi siciliane, seguita da momenti di riflessione con le equipe catechistiche. Il sabato ha visto la partecipazione di catechisti provenienti dalle 18 diocesi dell’isola, riuniti per condividere esperienze e rinnovare il loro impegno nell’evangelizzazione.

Il raduno ha offerto l’opportunità di partecipare a workshop tematici, conferenze e momenti di preghiera. I relatori, tra cui figure di spicco come il Dott. Andrea Monda, Mons. Valentino Bulgarelli e il Prof. Marco Tibaldi, hanno trattato temi come “Intelligenza artificiale e testimoni digitali. Tra contenuti e testimonianza”.

Presenti all’evento anche mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della CESi, mons. Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, e mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina e delegato per la Catechesi. Mons. Gisana ha sottolineato l’importanza dei catechisti come testimoni del Vangelo nelle loro comunità: “Oggi si è riflettuto sulla comunicazione e sull’apprendimento dei nuovi linguaggi della vita nel contesto della fede cristiana. Lo Spirito Santo è guida e autore della nostra storia, anche nei momenti di difficile comprensione comunicativa. L’esistenza di ogni persona è una profezia vivente e un messaggio di salvezza attraverso l’esperienza personale e comunitaria. Gesù, che parlava il linguaggio del suo tempo e trasmetteva messaggi di fede, ci invita a fare altrettanto. La nostra vita deve essere una testimonianza di fede, capace di parlare ai cuori delle persone”.

A conclusione della giornata, don Carmelo Sciuto, della diocesi di Acireale e direttore dell’Ufficio Catechistico Regionale, ha ringraziato tutti i partecipanti, i relatori e i catechisti: “Tornate con entusiasmo nelle vostre diocesi. Salutate i vostri vescovi e parroci che vi sostengono in questo cammino. La Chiesa sia aperta e innovativa, cercando costantemente nuovi modi e strumenti per annunciare il Vangelo”.

