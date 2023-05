Incidente stradale a Modica: 19enne in prognosi riservata

Grave incidente stradale a Frigintini: 19enne trasferito in elisoccorso a Catania.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio nei pressi della Frazione di Frigintini, a Modica. Un giovane di 19 anni è in prognosi riservata ed è stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center di Catania. Il velivolo è intervenuto direttamente sul luogo dell’incidente dopo che i sanitari del servizio di emergenza 118 hanno constatato la gravità delle ferite. Secondo una prima ricostruzione degli eventi da parte della polizia locale, sembra che il conducente di uno dei veicoli coinvolti abbia perso il controllo, finendo per sbattere contro il muro che delimita la carreggiata di Via Sant’Angelo Frigintini e poi contro il veicolo che proveniva dal senso opposto.

Nell’incidente sono stati coinvolti una Peugeot 206, guidata dal giovane modicano, e una Toyota, alla guida di una donna di 63 anni, anche lei di Modica. Quest’ultima è stata trasportata all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”.

Dopo aver informato il magistrato di turno, la polizia locale ha sottoposto a sequestro entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente.

© Riproduzione riservata.