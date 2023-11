Lavori sul fiume Termini e la bretella della vergogna

Nel chiarire la situazione relativa ai lavori sul Fiume Termini e alla cosiddetta “bretella della vergogna”, il Sindaco Metropolitano Basile fornisce dettagli importanti. Il progetto di messa in sicurezza del Ponte Termini è stato elaborato dalla Città Metropolitana di Messina e originariamente prevedeva la realizzazione di un ponte provvisorio di tipo Bailey.

Tuttavia, la Regione Siciliana ha deciso di assegnare l’appalto e la direzione dei lavori all’Ufficio del Genio Civile di Messina. Quest’ultimo ha successivamente annullato la previsione del ponte provvisorio, sostenendo che i lavori potevano essere eseguiti con la viabilità aperta. L’impresa assegnataria dell’appalto ha invece sottolineato la necessità di chiudere il ponte. Di conseguenza, il Genio Civile ha optato per la costruzione di una bretella all’interno del torrente, la quale presenta problemi di sicurezza noti, soprattutto in previsione di piogge e mareggiate.

La Città Metropolitana si impegna a mantenere il presidio lungo la strada provinciale 75/b, poiché rientra nelle sue competenze. Tuttavia, viene ribadito che la bretella è un’opera non sicura, e quindi si insiste sulla necessità di realizzare un ponte temporaneo di tipo Bailey, come originariamente previsto nel progetto.

Il Sindaco Metropolitano Basile precisa che, se il Genio Civile di Messina intende chiudere la bretella per mancanza di presidio lungo la strada provinciale, questa affermazione non è veritiera, poiché il presidio verrà comunque garantito quando richiesto. È importante sottolineare che la Città Metropolitana di Messina non è responsabile della progettazione, realizzazione o previsione della bretella stessa.

Queste dichiarazioni cercano di dissipare confusione e incertezza riguardo a una questione di sicurezza stradale, enfatizzando la necessità di soluzioni adeguate e trasparenti per la popolazione coinvolta.

