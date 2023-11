Riapre la Chiesa Madre a Gioiosa Marea il 6 Dicembre

La Parrocchia San Nicolò di Bari in Gioiosa Marea ha comunicato la riapertura al culto della Chiesa Madre, fissata per il 6 dicembre 2023, coincidente con la festività del Santo Patrono. Tale evento rappresenta un momento significativo per la comunità locale, segnando la fine di un periodo di chiusura iniziato il 24 marzo 2010. La chiusura era stata determinata dal crollo della volta absidale, richiedendo interventi di restauro sia strutturali che conservativi.

La riapertura, dopo 13 anni di attese, permette alla comunità di Gioiosa Marea di ritornare a celebrare le funzioni liturgiche nella Chiesa Madre, simbolo e cuore pulsante della fede cittadina. Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma ufficiale degli eventi che accompagneranno la riapertura della Chiesa, evento atteso con grande interesse e partecipazione da parte dei fedeli e dei cittadini.

