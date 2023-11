Pescatore cade in mare a Pantelleria, a salvarlo la Guardia Costiera

Un drammatico incidente si è verificato oggi a Pantelleria quando un pescatore è caduto in mare vicino al faro di Punta Spadillo. La Guardia Costiera del comando provinciale di Trapani è intervenuta prontamente nonostante le avverse condizioni meteorologiche con onde alte fino a 4 metri.

La segnalazione dell’incidente è giunta stamattina, e la motovedetta in servizio sull’isola ha raggiunto il luogo dell’incidente. I militari hanno individuato il naufrago in acqua e si sono tuffati coraggiosamente per recuperarlo. Il pescatore è stato trasportato d’urgenza al porto di Pantelleria, dove è stato affidato ai sanitari del 118 e immediatamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale locale.

Purtroppo, le condizioni del pescatore rimangono gravi, e la sua vita è ancora in bilico. Gli sforzi dei soccorritori e degli operatori sanitari sono concentrati su di lui mentre lotta per riprendersi.

© Riproduzione riservata.