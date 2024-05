Rubavano nei semirimorchi al porto di Catania, sei denunciati

La Polizia di Frontiera ha sventato un’operazione criminale nel porto di Catania, denunciando sei individui, tra cui un cittadino albanese, per furti ai danni di semirimorchi carichi di merce varia. I sei, di cui due pluripregiudicati e quattro pregiudicati, operavano in concorso, rubando principalmente derrate alimentari, detersivi e piccoli elettrodomestici per un valore stimato in migliaia di euro.

Le indagini hanno rivelato un modus operandi consolidato, con i semirimorchi depredati parcheggiati in zone ad accesso limitato, sollevando sospetti sul coinvolgimento di individui autorizzati. In particolare, è emersa la complicità di un lavoratore portuale del settore pesca. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli investigatori di ricostruire gli eventi e raccogliere prove concrete contro i denunciati.

Durante le operazioni, sono state rinvenute autovetture rubate utilizzate nei furti, e strumenti di effrazione sono stati scoperti e sequestrati. La Polizia ha anche recuperato un’auto rubata nel quartiere “San Cristoforo”, restituendola al legittimo proprietario.

Le azioni della Polizia di Frontiera hanno contribuito a contrastare con successo l’attività criminale nel porto di Catania, assicurando alla giustizia i responsabili di questi furti aggravati.

