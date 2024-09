Memoria e riflessione, il ricordo della tragedia dell’11 settembre

di Maria Cristina Miragliotta – L’11 settembre 2001 è una data che rimarrà per sempre impressa nella memoria collettiva globale. In quella mattina di fine estate, quattro aerei di linea furono dirottati da 19 terroristi affiliati all’organizzazione al-Qaeda, portando a uno degli attacchi terroristici più devastanti della storia. Due degli aerei si schiantarono contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York, causando il crollo degli edifici e la morte di quasi 3.000 persone. Un terzo aereo colpì il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, mentre un quarto velivolo, il volo United Airlines 93, si schiantò in un campo della Pennsylvania dopo che i passeggeri, avendo appreso delle altre azioni terroristiche, tentarono di riprendere il controllo dell’aereo.

Gli attacchi ebbero conseguenze immediate e di vasta portata, sconvolgendo il mondo intero e provocando una risposta rapida e determinata da parte degli Stati Uniti. Nel giro di poche ore, il Presidente George W. Bush dichiarò “guerra al terrorismo”, avviando operazioni militari in Afghanistan con l’obiettivo di smantellare al-Qaeda e rovesciare il regime talebano che offriva rifugio a Osama bin Laden, il leader dell’organizzazione terroristica.

L’11 settembre non ha solo cambiato il panorama geopolitico globale, ma ha anche influenzato profondamente la vita quotidiana di milioni di persone. Le misure di sicurezza nei trasporti aerei furono intensificate a livello internazionale, le politiche antiterrorismo divennero priorità assoluta per molti governi e l’intelligence globale subì una riorganizzazione radicale per affrontare nuove minacce asimmetriche.

Oltre al trauma immediato, la tragedia ha lasciato un segno indelebile sulla cultura e sulla politica mondiali, con commemorazioni annuali e un dibattito in corso sugli equilibri tra sicurezza e libertà individuali. Il Memoriale e Museo dell’11 settembre a New York testimonia il sacrificio delle vittime e l’importanza di ricordare per non ripetere gli errori del passato.

