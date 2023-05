Taormina: reparto di cardiochirurgia pediatrica garantito per altri 6 mesi

In una recente comunicazione, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato una proroga di sei mesi per il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Tale decisione è stata presa in attesa di una soluzione più strutturale per questa eccellenza nel campo della sanità siciliana. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Presidente della regione, l’Ars (Assemblea Regionale Siciliana) e il governo nazionale, dimostrando gli effetti positivi della sinergia tra queste istituzioni.

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, l’assessore regionale Elvira Amata e il deputato nazionale Francesco Ciancitto, membro della commissione parlamentare alla Sanità, hanno sottolineato l’importanza di questa proroga. Essa rappresenta un piccolo, ma significativo passo avanti e offre una speranza per il mantenimento di questo polo sanitario, che svolge un ruolo essenziale come punto di riferimento per la Sicilia orientale.

