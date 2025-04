“Sana curiosità… non pi curtigghiu” a Brolo con protagonisti Over65

Si è svolta presso la sala Rita Atria di Brolo la rappresentazione teatrale in lingua siciliana intitolata “Sana curiosità… non pi curtigghiu”, scritta e diretta da Marisa Briguglio, presidente dell’associazione “Semplice…Mente Insieme Odv”, con sede in via G. Verdi 37 a Brolo (Messina). Lo spettacolo ha coinvolto attivamente un gruppo di soci dell’associazione, di età compresa tra i 65 e i 92 anni, impegnati nella messa in scena dell’opera inedita con il supporto organizzativo di Susanna Sapienza, Cristina Faranda e Lucrezia Tumeo.

L’iniziativa è parte del laboratorio teatrale promosso ogni venerdì mattina dall’associazione a partire da settembre 2024, attività inserita all’interno di un più ampio programma volto a promuovere l’invecchiamento attivo e a contrastare l’isolamento sociale. Il laboratorio si affianca ad altre attività cognitive e ricreative, come musicoterapia, arteterapia, giardinaggio e gite.

Marisa Briguglio ha sottolineato che “si è portata in scena un pezzo della storia di Brolo, ricordando brolesi del passato, ma con la rappresentazione odierna è nato un nuovo pezzo di storia per le generazioni future”.

Il cast era composto da Antonino Speziale (Don Nino), Sarina Ricciardello (Donna Minica), Anna Cipriano (Commare Anna), Tiziana Maria Scuto (Commare Cuncittina), Angelina Franchina (Commare Francisca), Sara Gaglio (Commare Anciulina), Angela Buttà (Commare Mariuzza), Carmela Scaffidi Chiarello (Commare Maria), Pina Ricciardi Rizzo (Commare Pippina) e Rita Scaffidi (Commare Rita).

L’associazione ha ringraziato per il sostegno le tirocinanti Melina Fasolo, Natashia Rigoli, Marta Montagna e Benedetta Buttò, oltre a Antonella Raffaele Addamo e le amiche dell’associazione.

Riconoscimenti anche al Soroptimist Club Nebrodi per la sponsorizzazione, al Comune di Brolo per il patrocinio, a Padre Enzo Caruso per la vicinanza costante, al direttivo dell’associazione, a Massimo Scaffidi per la grafica, a Enzo Clemente e Fortunata Ricciardi dell’Ufficio Turistico, a Giuseppe Fazio per il supporto audio e ad Antonio Parlato per foto e video.

© Riproduzione riservata.

