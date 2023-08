Tangenziale di Messina in tilt: svincolo di Giostra chiuso per lavori

Lavori in corso e svincolo chiuso aggravano il traffico sull’asse stradale più importante della città.

Disagi estivi sulla tangenziale di Messina: lunghe code e traffico bloccato per lavori e svincolo chiuso, causando problemi ai pendolari.

La stagione estiva porta con sé un aumento significativo del traffico sull’asse Messina-Villafranca, e gli automobilisti si trovano ora ad affrontare notevoli disagi nella zona. La tangenziale è congestionata, e le code tra Villafranca e Boccetta rallentano il traffico di oltre cinquanta minuti per soli sei chilometri.

La situazione è peggiorata ulteriormente durante la scorsa domenica, con la coincidenza dei trasferimenti dei bagnanti verso le spiagge della riviera tirrenica, il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e l’afflusso notturno dopo le cene. Questi fattori hanno causato un intasamento senza precedenti sull’autostrada.

Le cause principali di questo congestionamento sono due: il considerevole numero di auto in circolazione durante l’ultimo fine settimana di luglio e la corsia unica obbligata nel tratto tra Boccetta e la galleria Telegrafo. Questi lavori sono in corso dal novembre 2017 e rappresentano una fastidiosa convivenza per gli automobilisti messinesi dal 14 agosto 2012.

Le lunghe code si verificano principalmente in direzione Messina. La chiusura dello svincolo di Giostra ha accentuato il problema, costringendo tutti coloro che abitano o si dirigono verso la zona nord della città ad utilizzare il bypass Baglio e l’opzione di uscita a Boccetta.

Il traffico si blocca particolarmente nei punti di restringimento, dove le due corsie si uniscono, e negli svincoli come Boccetta e Giostra. La situazione è così critica che la coda è arrivata quasi al casello di Villafranca durante la scorsa domenica.

Questa nuova viabilità con l’obbligo di utilizzare il bypass Baglio e l’impossibilità di uscire a Giostra ha causato notevoli disagi per chi vive o si sposta nella zona nord di Messina.

La situazione sembra destinata a peggiorare ancora, e gli automobilisti dovranno armarsi di pazienza fino al completamento dei lavori.

© Riproduzione riservata.