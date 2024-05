Accordo Sanità, risorse aggiuntive per ridurre le liste d’attesa

L’accordo tra Regione Siciliana e privati convenzionati, mirato a ottimizzare l’offerta delle prestazioni sanitarie, è stato definito durante un incontro istituzionale di rilievo. L’obiettivo primario è l’abbattimento delle liste d’attesa, che rappresentano una delle principali criticità del sistema sanitario regionale.

Il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica, insieme ai vertici dell’assessorato della Salute e alle rappresentanze sindacali del settore, ha delineato i dettagli di questo accordo. La cifra complessiva stanziata ammonta a 310 milioni di euro, un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

Le risorse saranno distribuite in modo equo tra le varie branche mediche e sul territorio provinciale. In particolare, sono stati individuati specifici fabbisogni per la radioterapia e la nefrologia, settori particolarmente delicati che richiedono attenzione prioritaria.

Un aspetto rilevante di questo accordo è l’attenzione dedicata alla riduzione delle liste d’attesa. Grazie a un dialogo costruttivo con le parti sindacali, sono stati stanziati 8 milioni di euro per affrontare questa problematica, garantendo un servizio più tempestivo ed efficace per i cittadini.

È stato inoltre stabilito un preciso cronoprogramma per l’attuazione di queste misure. Entro il prossimo 20 maggio, l’assessorato regionale della Salute adotterà il decreto di ripartizione delle risorse, mentre entro il 19 giugno le Asp procederanno alla contrattualizzazione con gli operatori economici coinvolti.

Questo accordo rappresenta un passo significativo verso il potenziamento del sistema sanitario siciliano, con un’attenzione particolare alla riduzione delle criticità più urgenti, come le liste d’attesa.

