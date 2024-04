Tempo stabile e soleggiato, previsto peggioramento per il 1° Maggio

Domenica, un campo di alte pressioni si estende sulla Regione, portando tempo stabile e soleggiato in tutta l’area. Sul litorale tirrenico, ionico, meridionale, sull’Appennino e nelle zone interne, i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno moderati provenienti da est, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.550 metri. Le condizioni del Basso Tirreno saranno mosse, mentre il Canale e il Mare di Sicilia saranno molto mossi.

Dopo questa fase anticiclonica, si prevede un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche in vista del 1° Maggio. A partire da sabato 27, un generale miglioramento del tempo, con cielo prevalentemente sereno o occasionalmente velato da innocue nubi medio-alte. Questo aumento della stabilità meteorologica sarà accompagnato da un afflusso di aria calda, determinando un incremento delle temperature. – Fonte 3Bmeteo.

