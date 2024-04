Uomo armato blocca deposito AMT a Catania, arrestato dalla Polizia

Nel cuore della notte, la centrale operativa del 112 NUE è stata allertata da diverse segnalazioni provenienti dai dipendenti dell’AMT. Riportavano che un collega, visibilmente agitato, armato di fucile, impediva loro l’accesso al deposito aziendale sito nella XIII Strada della Zona Industriale, bloccando così l’avvio del turno lavorativo sui mezzi pubblici.

Le forze dell’ordine, tempestivamente avvertite, hanno inviato diverse pattuglie sul luogo indicato. All’arrivo, gli agenti hanno constatato la presenza dell’uomo armato che minacciava chiunque si avvicinasse, adducendo motivazioni personali e lavorative per il suo comportamento.

Nonostante i tentativi di dialogo, l’uomo si è rifiutato di collaborare e di consegnare l’arma, mantenendo una posizione ostile nei confronti delle forze dell’ordine. Solo dopo un’ora di tensione e diversi tentativi di mediazione, due agenti sono riusciti a disarmarlo durante un momento di distrazione.

Successivamente si è scoperto che l’arma era un modello da soft-air, simile a un fucile mitragliatore M4 in uso alla NATO.

L’uomo, identificato come un 49enne catanese, è stato arrestato per resistenza aggravata, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Durante l’operazione di arresto, un agente ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Il procuratore di turno è stato informato dell’accaduto e ha disposto il trattenimento del 49enne presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo di convalida dell’arresto, avvenuto nella giornata odierna.

