Uomo recuperato in mare e rianimato dalla Guardia Costiera a Milazzo

La Guardia Costiera di Milazzo recupera e rianima un uomo che si era tuffato in mare e si era allontanato dalla riva. Dopo le manovre di rianimazione, l’uomo è stato consegnato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

All’arrivo in banchina è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale. Non ancora chiare le cause di quanto accaduto.

Gli uomini della guarda costiera di Milazzo hanno recuperato, rianimato e salvato un uomo tuffatosi in acqua e allontanatosi dalla riva. La sala operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto la segnalazione di una persona che, dopo essersi svestita e liberata dagli effetti personali sul lungomare Garibaldi, si era gettata in acqua allontanandosi nuotando verso il largo. Immediatamente sono scattate le procedure di soccorso mediante l’invio in zona della motovedetta CP 2096 e di una pattuglia da terra.

Nonostante le sfavorevoli condizioni di luce, l’equipaggio Sar intervenuto è riuscito a localizzare il malcapitato, del quale da pelo dell’acqua emergevano solo le mani. Un componente dell’equipaggio si è tuffato in acqua per recuperare la persona. Portato sulla motovedetta in stato di incoscienza, le condizioni dell’incauto bagnante sono apparse immediatamente critiche ed i militari, formati ed addestrati anche in materia di primo soccorso sanitario, hanno messo in atto le manovre di rianimazione cardio-polmonare, riuscendo a far recuperare le funzioni vitali all’infortunato.

All’arrivo in banchina, il personale della motovedetta ha consegnato la persona infortunata ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso al locale nosocomio. Risultano ancora dubbie le motivazioni dell’accaduto; sembrerebbe che la persona abbia compiuto volontariamente il gesto di allontanarsi dalla riva. Quanto eseguito dagli uomini della Capitaneria di porto di Milazzo rientra tra i compiti primari della Guardia Costiera, ovvero la salvaguardia della vita umana in mare.

