Incidente mortale sulla Messina-Palermo: Enzo Rizzo non ce l’ha fatta

Tragedia sulla Messina-Palermo: Enzo Rizzo, motociclista di Gualtieri Sicaminò, perde la vita in un incidente autonomo.

Enzo Rizzo, 60 anni, motociclista originario di Gualtieri Sicaminò ma residente a Barcellona, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto il 28 maggio scorso sull’autostrada Messina-Palermo, precisamente all’altezza di Rometta. L’uomo, un ex Carabiniere in pensione, è deceduto ieri sera presso il reparto di Rianimazione del Policlinico, dove era stato ricoverato dal giorno dell’incidente senza mai riprendere conoscenza.

Secondo le prime indagini condotte dalla polizia stradale, l’incidente è da attribuire a una causa autonoma, anche se le circostanze esatte devono ancora essere definite. Al momento, si ipotizza un improvviso malore o un problema meccanico alla moto, tuttavia non si possono escludere altre possibilità.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando Enzo Rizzo stava facendo ritorno a casa insieme a due amici dopo la consueta gita domenicale. Dopo aver superato lo svincolo di Rometta e trovandosi all’interno di una galleria, il motociclista ha improvvisamente perso il controllo della sua Harley Davidson, urtando un cartello stradale e la parete della galleria prima di ribaltarsi. Le condizioni di Rizzo sono subito apparse gravi, e l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico tramite elisoccorso, in codice rosso. Qui è stato sottoposto immediatamente a un delicato intervento chirurgico, ma purtroppo le sue condizioni non sono migliorate nel corso delle successive due settimane. Dopo una lunga e coraggiosa battaglia tra la vita e la morte, Enzo Rizzo si è arreso nella tarda serata di ieri.

