FIN Sicilia: Neri Fitness conquista il primo posto ai campionati di Nuoto

Il 26 maggio 2024, Paternò ha ospitato le finali regionali di nuoto della FIN Sicilia Propaganda, un evento che ha segnato un momento significativo per la Neri Fitness di Capo d’Orlando, la quale ha trionfato come miglior club siciliano. L’intera comunità della Neri Fitness ha celebrato il titolo di campione regionale con entusiasmo e orgoglio, frutto di un anno di intensi allenamenti e sacrifici.

L’annuncio della vittoria è stato accolto con esultanza da atleti, tecnici e sostenitori, esclamando “Siamo campioni regionali!”. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla determinazione e all’impegno di ogni membro del team, che ha contribuito a un’emozione collettiva indimenticabile. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli atleti per la loro passione e dedizione, nonché ai tecnici che li hanno guidati con professionalità. Anche i genitori degli atleti hanno ricevuto un sincero apprezzamento per il loro sostegno e i sacrifici che hanno reso possibile questo straordinario successo.

Nino Bartuccio, visibilmente commosso, ha espresso la sua gratitudine dicendo: “Sono molto contento di aver condiviso questo anno con voi”. Le sue parole hanno sottolineato l’importanza dell’unione e delle esperienze condivise, che hanno contribuito a forgiare non solo campioni nello sport, ma anche individui arricchiti di valori e amicizie.

Questa vittoria rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un segnale di crescita e di un futuro promettente per i giovani atleti della Neri Fitness. Il club ha dimostrato che con impegno, sacrificio e spirito di squadra, è possibile raggiungere risultati straordinari. L’augurio per la Neri Fitness è di proseguire su questa strada di successi, portando sempre in alto il nome della loro comunità e del nuoto siciliano, continuando a scrivere pagine di gloria nel panorama sportivo regionale.

