Finanza Palermo: sequestrati articoli contraffatti e sigarette elettroniche

Operazione delle Fiamme Gialle contro la contraffazione: sequestro di grandi quantità di merce a Palermo.

Nell’ambito di un’operazione di contrasto alla contraffazione, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo hanno effettuato dei sequestri di grande entità. In due depositi situati nel quartiere Noce, sono stati scoperti e confiscati ben 11.487 articoli presumibilmente contraffatti. Si ritiene che tali articoli fossero destinati a rifornire le bancarelle che animano il centro cittadino.

I depositi erano collegati a due attività commerciali che vendevano prodotti non alimentari al dettaglio. Durante i consueti controlli economici del territorio, le Fiamme Gialle hanno notato l’accesso ai locali e si sono apprestate a verificare l’emissione regolare degli scontrini e delle ricevute fiscali.

Durante i controlli amministrativi, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo Palermo hanno scoperto un notevole quantitativo di giocattoli e prodotti per l’infanzia recanti i marchi “Disney” e “Marvel”. La qualità e la somiglianza con i prodotti originali hanno fatto sospettare che si trattasse di merce contraffatta. Ulteriori ricerche hanno portato al rinvenimento di capi di abbigliamento e profumi con marchi di alta moda, anch’essi presumibilmente contraffatti.

Gli esercenti non sono stati in grado di fornire la documentazione di acquisto per la merce, risultando privi di documentazione.

All’interno di uno dei depositi sono state scoperte anche 370 sigarette elettroniche monouso, equivalenti a oltre 10 kg di tabacchi lavorati nazionali. Il titolare dell’attività non era in possesso della necessaria licenza per la vendita di prodotti da fumo.

Al termine delle operazioni, i Finanzieri hanno proceduto con i sequestri dei materiali rinvenuti e hanno segnalato i presunti responsabili alla Procura della Repubblica locale. Ai due soggetti si contesta l’introduzione nel territorio nazionale e la commercializzazione di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.). Inoltre, al soggetto trovato in possesso delle sigarette elettroniche senza licenza, è stato contestato il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

