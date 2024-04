Accesso gratuito ai Musei e Parchi Archeologici il 25 Aprile

In occasione della Festa della Liberazione, il prossimo 25 aprile, i musei e i parchi archeologici regionali in Sicilia saranno accessibili gratuitamente, conformemente alla proposta del Ministero della Cultura. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso al patrimonio artistico e archeologico per tutti i cittadini siciliani, oltre a commemorare eventi simbolici per l’Italia.

Anche il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, e il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’ingresso sarà libero. Le visite seguiranno gli orari consueti di apertura, consultabili sui rispettivi siti web, con possibilità di prenotazione dove richiesta.

